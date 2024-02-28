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Глава МИД Приднестровья рассказал, какую помощь ждут от России

Глава МИД Приднестровья заявил об ожидании дипломатической помощи от России
Виталий Игнатьев
Виталий Игнатьев (Фото: gospmr.org)

Приднестровье прежде всего ожидает от России дипломатическую поддержку, заявил в эфире телеканала «Россия-24» министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Он пояснил, что обращение к Москве связано с тем, что она — один из посредников переговорной платформы в формате «5 плюс 2» (входят Приднестровье, Молдавия — как участники конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, а США и Евросоюз — наблюдатели).

Игнатьев отметил, что Приднестровье также обратилось к остальным участникам переговоров и международным структурам, в том числе ООН.

Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады
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Ранее на съезде депутатов непризнанной республики в Тирасполе было принято обращение к российским Совету Федерации и Госдуме с просьбой принять меры в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Речь идет о новом таможенном кодексе Кишинева, который вступил в силу с 1 января 2024 года. В нем, в частности, отменили таможенные льготы для компаний Приднестровья.

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение в МИД России.

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Россия Молдавия Приднестровье
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