Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда

Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, передает корреспондент «РИА Новости».

Глава государства подошел к родственникам умершего, по очереди обнял их и сел рядом на свободный стул.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник газеты «Коммерсантъ» уточнил, что причиной смерти стал рак, глава Верховного суда умер в больнице. Прощание с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов. В пресс-службе Верховного суда сообщили, что Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Временно исполнять обязанности председателя Верховного суда будет первый заместитель Лебедева Петр Серков.

Ранее Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева, отметив его вклад в «становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки». По словам президента, председателя ВС ценили «за высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу».

Последняя встреча Лебедева и Путина состоялась 6 февраля, они обсудили запрет на арест женщин с детьми.

Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года. Он занимал пост главы Верховного суда России с 1991 года.

На 80-летие судью наградили орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Путин в соответствующем указе отметил его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».