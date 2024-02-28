 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда

Президент Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Лебедевым
Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания
Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, передает корреспондент «РИА Новости».

Глава государства подошел к родственникам умершего, по очереди обнял их и сел рядом на свободный стул.

Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник газеты «Коммерсантъ» уточнил, что причиной смерти стал рак, глава Верховного суда умер в больнице. Прощание с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов. В пресс-службе Верховного суда сообщили, что Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Временно исполнять обязанности председателя Верховного суда будет первый заместитель Лебедева Петр Серков.

В центре Москвы перекрыли дорогу из-за церемонии прощания с Лебедевым
Общество
Вячеслав Лебедев

Ранее Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева, отметив его вклад в «становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки». По словам президента, председателя ВС ценили «за высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу».

Последняя встреча Лебедева и Путина состоялась 6 февраля, они обсудили запрет на арест женщин с детьми.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года. Он занимал пост главы Верховного суда России с 1991 года.

На 80-летие судью наградили орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Путин в соответствующем указе отметил его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Вячеслав Лебедев Владимир Путин Верховный суд похороны
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Умер Николай Рыжков
Политика
Умерла первая обладательница титула мисс США
Общество
Умер британский инвестбанкир Джейкоб Ротшильд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
Wired написал о попытке спецслужб США следить за Путиным через Locomotive Политика, 11:55
Захарова назвала «элементом хайпа» слова о нейтрализации Калининграда Политика, 11:48
Судебные приставы ошибочно выписали штрафы 1500 полным тезкам должников Общество, 11:46
Капитализация USDT за год выросла на 50%. Что это значит для крипторынка Крипто, 11:38
Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале. Видео Общество, 11:26
Мэр Балашихи допустил, что линию метро в город проведут от кольцевой Общество, 11:24
ВТБ сообщил о планах охватить в 1,5 раза больше малых и средних бизнесов Бизнес, 11:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вышел локализованный трейлер боевика с Антонио Бандерасом «Охота на киллера» Life, 11:18
Ваша компания в центре скандала. Чего нельзя делать ни в коем случае Pro, 11:18
Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика Финансы, 11:16
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 11:15
В России изменились цены на автомобили Kia. Список Авто, 11:15
OpenAl обвинила The New York Times во «взломе» ChatGPT Технологии и медиа, 11:14
Курс биткоина превысил $58 тыс. впервые с 2021 года Крипто, 11:13