Путин отметил вклад Лебедева в развитие правовой и судебной системы

Путин выразил соболезнования родным и близким главы Верховного суда и отметил его вклад в развитие правовой и судебной системы России. Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет, он занимал свой пост с 1991 года

Владимир Путин и Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Глава государства отметил его вклад «в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки». Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

«Коллеги и все, кто знал Вячеслава Михайловича, ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу», — говорится в сообщении.

Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник «Коммерсанта» сообщил, что причиной смерти стала онкология, глава Верховного суда скончался в больнице. Он занимал своей пост с 1991 года, до этого был председателем Верховного суда РСФСР. Временно исполнять обязанности Лебедева будет его первый заместитель Петр Серков.

Последняя встреча Лебедева и Путина состоялась 6 февраля, они обсудили запрет на арест женщин с детьми. В день своего 80-летия, 14 августа, глава Верховного суда получил орден Андрея Первозванного — высшую награду в России. Тогда Путин отмечал его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

Ранее соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева выразили министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.