 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин отметил вклад Лебедева в развитие правовой и судебной системы

Путин отметил вклад Лебедева в развитие правовой и судебной системы России
Путин выразил соболезнования родным и близким главы Верховного суда и отметил его вклад в развитие правовой и судебной системы России. Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет, он занимал свой пост с 1991 года
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Глава государства отметил его вклад «в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки». Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

«Коллеги и все, кто знал Вячеслава Михайловича, ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу», — говорится в сообщении.

Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник «Коммерсанта» сообщил, что причиной смерти стала онкология, глава Верховного суда скончался в больнице. Он занимал своей пост с 1991 года, до этого был председателем Верховного суда РСФСР. Временно исполнять обязанности Лебедева будет его первый заместитель Петр Серков.

Умер глава Верховного суда России
Политика
Вячеслав Лебедев

Последняя встреча Лебедева и Путина состоялась 6 февраля, они обсудили запрет на арест женщин с детьми. В день своего 80-летия, 14 августа, глава Верховного суда получил орден Андрея Первозванного — высшую награду в России. Тогда Путин отмечал его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

Ранее соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева выразили министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
Верховный суд Владимир Путин Вячеслав Лебедев
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Шойгу и Собянин выразили соболезнования со смертью Лебедева
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда
Политика
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Верховного суда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 16:11
Макрон пропустит саммит G7 по Украине на фоне протестов фермеров Политика, 16:08
«Челси» выставил на продажу самые дорогие билеты в истории АПЛ Спорт, 16:08
В Николаевской области прогремели взрывы Политика, 16:01
Как Telegram обогнал в России Сбербанк и Wildberries. Инфографика Технологии и медиа, 16:00
Генсек НАТО не увидел подготовки России к миру на Украине Политика, 15:56
El Pais узнала предварительную причину пожара в многоэтажке в Валенсии Общество, 15:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бензема назвал лжецами тех, кто говорит о его желании вернуться в Европу Спорт, 15:29
Банки призвали Лондон разработать нормы перед конфискацией активов России Политика, 15:23
ЦСКА нанес клубу Ларионова шестое подряд поражение в КХЛ Спорт, 15:13
Путин отметил вклад Лебедева в развитие правовой и судебной системы Политика, 15:10
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 15:09
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29 Политика, 15:05
Глава МИД Латвии посоветовал странам НАТО вернуть призыв в армию Политика, 15:02