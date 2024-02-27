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В Верховном суде рассказали, где собираются похоронить экс-главу

Главу Верховного суда Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище
Вячеслав Лебедев
Вячеслав Лебедев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Экс-главу Верховного суда России Вячеслава Лебедева похоронят 28 февраля на Новодевичьем кладбище, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе суда.

Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник газеты «Коммерсантъ» уточнил, что причиной смерти стал рак, глава Верховного суда умер в больнице. Прощание с Лебедевым пройдет 28 февраля в Колонном зале Дома союзов.

Путин отметил вклад Лебедева в развитие правовой и судебной системы
Политика
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев

Вячеслав Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года. Он занимал пост главы Верховного суда России с 1991 года, до этого был председателем Верховного суда РСФСР. В день своего 80-летия, 14 августа, Лебедев был удостоен ордена Андрея Первозванного, высшей российской награды. Президент Владимир Путин в соответствующем указе отметил его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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Теги
Вячеслав Лебедев Верховный суд Новодевичье кладбище
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