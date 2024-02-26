В Верховном суде назвали дату прощания с председателем Лебедевым
Прощание с умершим главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым пройдет 28 февраля в колонном зале Дома Союзов. Об этом сообщили ТАСС в суде.
«Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля 2024 года в 10:00 в Колонном зале Дома Союзов (город Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 1)», — говорится в сообщении.
Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник «Коммерсанта» сообщил, что причиной смерти стал рак, глава Верховного суда скончался в больнице. Временно исполнять обязанности Лебедева будет его первый заместитель Петр Серков.
Лебедев занимал пост главы Верховного суда России с 1991 года, до этого он был председателем Верховного суда РСФСР. В день своего 80-летия, 14 августа, Лебедев был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева, отметив его вклад «в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки». «Коллеги и все, кто знал Вячеслава Михайловича, ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу», — заявил глава государства.
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