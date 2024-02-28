В центре Москвы перекрыли дорогу из-за церемонии прощания с Лебедевым
В центре Москвы до 12:00 перекрыли проезд транспорта в связи с церемонией прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, сообщил департамент транспорта столицы.
«Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка», — уточнили в дептрансе.
Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Источник газеты «Коммерсантъ» уточнил, что причиной смерти стал рак, глава Верховного суда умер в больнице. Прощание с Лебедевым пройдет 28 февраля в Колонном зале Дома союзов. В пресс-службе Верховного суда сообщили, что Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года. Он занимал пост главы Верховного суда России с 1991 года.
На 80-летие судью наградили орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Президент Владимир Путин в соответствующем указе отметил его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».
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