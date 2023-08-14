branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Живым в помощь: как внедряются нейросети в российской медицине Национальные проекты, 12:05
Что обсудили на совещании по вопросам развития строительной отрасли Новая Экономика, 12:05
Футбольный клуб «Барселона» привлек €120 млн на инициативы в сфере Web3 Крипто, 12:03
Камчатские рыбаки спасли выбросившихся на берег белух. Видео Общество, 12:03
Stories в Telegram стали доступны для всех. Что это и как отключить Life, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Как менялись курсы доллара и евро к рублю с 2022 года. Инфографика Финансы, 12:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Росавиация предложила выход для застрявших в Анталье с 12 августа россиян Общество, 11:53
Какие работники отпугивают клиентов и чем поможет корпоративная культура Pro, 11:48
«Аэрофлот» введет компенсацию за задержку рейсов бонусными милями Бизнес, 11:40
Хуснуллин назвал сроки восстановления разрушенного аэропорта Донецка Политика, 11:37
ЦБ не увидел угрозы для финансовой стабильности на фоне доллара по ₽101 Финансы, 11:30
Украина отказалась от бойкота Олимпиады в случае допуска россиян Спорт, 11:26
Уплыл мост, затопило дома: последствия тайфуна «Ханун» в Приморье Общество, 11:24
Политика ,  
0 

Путин наградил главу Верховного суда орденом Андрея Первозванного

Путин наградил главу Верховного суда Вячеслава Лебедева орденом Андрея Первозванного
Лебедеву 14 августа исполнилось 80 лет. Ранее он призывал Путина наказывать виновных за неисполнение решения судов в срок. Президент согласился с главой Верховного суда
Вячеслав Лебедев
Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил орденом Андрея Первозванного председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Соответствующий указ опубликован в базе правовых актов.

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда Российской федерации Лебедева Вячеслава Михайловича», — говорится в указе.

14 августа Лебедев отмечает 80-летие. Орден Андрея Первозванного — высшая награда в России.

Лебедев и Путин встречались 22 мая. Во время разговора с президентом глава Верховного суда заявил, что нужно наказывать виновных за неисполнение решения судов в указанные сроки. «В случае неустановления, несоблюдения этого срока лица виновные в этом должны быть наказаны, иначе теряется смысл эффективности правосудия», — заявил Лебедев. Путин согласился с ним, отметив, что тогда теряется и «вера в само правосудие, в государство».

У Лебедева много наград, связанных с трудовой деятельностью. За выдающиеся заслуги в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы, большой вклад в укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени (16 июля 2018 года), II степени (14 августа 2003-го), III степени (14 августа 1998 года), IV степени (16 августа 2013-го). А в марте 2013 года распоряжением правительства России удостоен медали П.А.Столыпина I степени.

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Владимир Путин орден Андрея Первозванного Верховный суд Вячеслав Лебедев
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
ВС счел участие в спецоперации основанием для освобождения от наказания
Общество
Путин поздравил спортсменов и приверженцев ЗОЖ с Днем физкультурника
Общество
Верховный суд запретил делать УЗИ без назначения врача
Общество