Путин наградил главу Верховного суда орденом Андрея Первозванного

Лебедеву 14 августа исполнилось 80 лет. Ранее он призывал Путина наказывать виновных за неисполнение решения судов в срок. Президент согласился с главой Верховного суда

Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил орденом Андрея Первозванного председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Соответствующий указ опубликован в базе правовых актов.

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного председателя Верховного суда Российской федерации Лебедева Вячеслава Михайловича», — говорится в указе.

14 августа Лебедев отмечает 80-летие. Орден Андрея Первозванного — высшая награда в России.

Лебедев и Путин встречались 22 мая. Во время разговора с президентом глава Верховного суда заявил, что нужно наказывать виновных за неисполнение решения судов в указанные сроки. «В случае неустановления, несоблюдения этого срока лица виновные в этом должны быть наказаны, иначе теряется смысл эффективности правосудия», — заявил Лебедев. Путин согласился с ним, отметив, что тогда теряется и «вера в само правосудие, в государство».

У Лебедева много наград, связанных с трудовой деятельностью. За выдающиеся заслуги в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы, большой вклад в укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени (16 июля 2018 года), II степени (14 августа 2003-го), III степени (14 августа 1998 года), IV степени (16 августа 2013-го). А в марте 2013 года распоряжением правительства России удостоен медали П.А.Столыпина I степени.