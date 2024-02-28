Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину

США понимают последствия отправки войск на Украину их союзниками, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

По словам дипломата, «американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил по итогам саммита в Париже, что в будущем нельзя исключать отправки наземных войск западных стран на Украину. Сегодня консенсуса по этому поводу нет, подчеркнул он.

С главой государства не согласились первые лица некоторых европейских стран. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украине не будет сухопутных сил НАТО и ЕС. Не отправлять войска Великобритании также пообещали в пресс-службе премьера страны Риши Сунака. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сказал, что блок не планирует отправлять боевой контингент на Украину. Отправлять свои войска в страну также отказались Словакия и США.

В Кремле на фоне дискуссии предупредили, что в случае появления сил НАТО на Украине конфликт России с альянсом будет неизбежен.

Минобороны Франции пояснило позднее, что Макрон не предлагал отправить войска на Украину для прямого участия в конфликте с Россией. На саммите в Париже, где выступал президент, обсуждалось расширение помощи в разминировании территорий и обучении украинских военных, но участники мероприятия не пришли к единому мнению, заявил глава ведомства Себастьян Лекорню. В Париже отметили, что не считают слова Макрона проявлением слабости или эскалации.