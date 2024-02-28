 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину

Антонов: США понимают последствия отправки войск на Украину их союзниками

США понимают последствия отправки войск на Украину их союзниками, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

По словам дипломата, «американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации».

Бельгия сочла приоритетом военную помощь для Киева вместо отправки войск
Политика

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил по итогам саммита в Париже, что в будущем нельзя исключать отправки наземных войск западных стран на Украину. Сегодня консенсуса по этому поводу нет, подчеркнул он.

С главой государства не согласились первые лица некоторых европейских стран. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украине не будет сухопутных сил НАТО и ЕС. Не отправлять войска Великобритании также пообещали в пресс-службе премьера страны Риши Сунака. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сказал, что блок не планирует отправлять боевой контингент на Украину. Отправлять свои войска в страну также отказались Словакия и США.

В Кремле на фоне дискуссии предупредили, что в случае появления сил НАТО на Украине конфликт России с альянсом будет неизбежен.

Минобороны Франции пояснило позднее, что Макрон не предлагал отправить войска на Украину для прямого участия в конфликте с Россией. На саммите в Париже, где выступал президент, обсуждалось расширение помощи в разминировании территорий и обучении украинских военных, но участники мероприятия не пришли к единому мнению, заявил глава ведомства Себастьян Лекорню. В Париже отметили, что не считают слова Макрона проявлением слабости или эскалации.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Анатолий Антонов США ввод войск Украина
Материалы по теме
Бельгия сочла приоритетом военную помощь для Киева вместо отправки войск
Политика
В Минобороны Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину
Политика
В Госдепе исключили отправку американских войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
FT узнала о «западном спецназе» на Украине Политика, 02:33
Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину Политика, 02:16
Бельгия сочла приоритетом военную помощь для Киева вместо отправки войск Политика, 02:00
Производитель «Лыхны» и «Псоу» приостановил работу из-за нового акциза Бизнес, 01:48
Карлсон заявил о предупреждениях о задержании из-за «любезности» к Путину Политика, 01:26
Белый дом спрогнозировал новые потери территорий Украиной без помощи США Политика, 01:16
Французские Mirage сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии. Видео Политика, 00:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Силуанов оценил результат для Запада от передачи российских активов Киеву Политика, 00:40
Умер обвинявшийся в трех эпизодах мошенничества экс-глава НПО «Космос» Общество, 00:27
Латвия продлила ограничения на въезд россиян Политика, 00:08
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 00:07
Эксперты оценили потребность россиян в частных домах Недвижимость, 00:02
«Роскосмос» решил продать санатории и недвижимость на ₽11 млрд Бизнес, 00:00
В США назвали, что нужно Байдену для конфискации российских активов Политика, 27 фев, 23:48