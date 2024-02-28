Бельгия сочла приоритетом военную помощь для Киева вместо отправки войск
Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, заявило Минобороны страны, передает The Brussels Times.
Оказание Киеву «всей необходимой материальной помощи» остается «приоритетом» для Бельгии, подчеркнули в ведомстве.
Министерство сделало подобное заявление, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что отправки войск на Украину западными государствами нельзя исключать в будущем.
С Макроном не согласились первые лица некоторых европейских стран. О том, что на Украине не будет сухопутных сил НАТО и ЕС, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, не отправлять войска страны пообещали в пресс-службе премьера Великобритании Риши Сунака. Блок не планирует отправлять сухопутный контингент на Украину, подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг. Отправлять войска на Украину также отказались Словакия и США.
В Кремле на фоне дискуссии предупредили, что в случае появления сил НАТО на Украине конфликт России с альянсом будет неизбежен.
Минобороны Франции пояснило позднее, что Макрон не предлагал отправить войска на Украину для прямого участия в конфликте с Россией. На саммите в Париже, где выступал президент, обсуждалось расширение помощи в разминировании территорий и обучении украинских военных, но участники мероприятия не пришли к единому мнению, заявил глава ведомства Себастьян Лекорню. В Париже отметили, что не считают слова Макрона проявлением слабости или эскалации.
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