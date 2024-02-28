 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Бельгия сочла приоритетом военную помощь для Киева вместо отправки войск

Бельгия назвала приоритетом военную помощь вместо отправки войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, заявило Минобороны страны, передает The Brussels Times.

Оказание Киеву «всей необходимой материальной помощи» остается «приоритетом» для Бельгии, подчеркнули в ведомстве.

Министерство сделало подобное заявление, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что отправки войск на Украину западными государствами нельзя исключать в будущем.

В Госдепе исключили отправку американских войск на Украину
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

С Макроном не согласились первые лица некоторых европейских стран. О том, что на Украине не будет сухопутных сил НАТО и ЕС, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, не отправлять войска страны пообещали в пресс-службе премьера Великобритании Риши Сунака. Блок не планирует отправлять сухопутный контингент на Украину, подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг. Отправлять войска на Украину также отказались Словакия и США.

В Кремле на фоне дискуссии предупредили, что в случае появления сил НАТО на Украине конфликт России с альянсом будет неизбежен.

Минобороны Франции пояснило позднее, что Макрон не предлагал отправить войска на Украину для прямого участия в конфликте с Россией. На саммите в Париже, где выступал президент, обсуждалось расширение помощи в разминировании территорий и обучении украинских военных, но участники мероприятия не пришли к единому мнению, заявил глава ведомства Себастьян Лекорню. В Париже отметили, что не считают слова Макрона проявлением слабости или эскалации.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Бельгия Украина ввод войск Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
В Госдепе исключили отправку американских войск на Украину
Политика
В Минобороны Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину
Политика
AFP узнало о длительном изучении в ЕС возможной отправки войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
FT узнала о «западном спецназе» на Украине Политика, 02:33
Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину Политика, 02:16
Бельгия сочла приоритетом военную помощь для Киева вместо отправки войск Политика, 02:00
Производитель «Лыхны» и «Псоу» приостановил работу из-за нового акциза Бизнес, 01:48
Карлсон заявил о предупреждениях о задержании из-за «любезности» к Путину Политика, 01:26
Белый дом спрогнозировал новые потери территорий Украиной без помощи США Политика, 01:16
Французские Mirage сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии. Видео Политика, 00:57
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Силуанов оценил результат для Запада от передачи российских активов Киеву Политика, 00:40
Умер обвинявшийся в трех эпизодах мошенничества экс-глава НПО «Космос» Общество, 00:27
Латвия продлила ограничения на въезд россиян Политика, 00:08
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 00:07
Эксперты оценили потребность россиян в частных домах Недвижимость, 00:02
«Роскосмос» решил продать санатории и недвижимость на ₽11 млрд Бизнес, 00:00
В США назвали, что нужно Байдену для конфискации российских активов Политика, 27 фев, 23:48