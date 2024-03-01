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Война санкций ,  
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Вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов от 1 карата

Вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов весом больше 1 карата
Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

C 1 марта вступил в силу запрет США на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата.

О том, что такой запрет будет введен, Минфин США сообщил 8 февраля. В документе за подписью замдиректора управления по контролю за иностранными активами Лизы Паллукони говорилось, что это касается драгоценных камней, которые «были добыты, извлечены, произведены или изготовлены полностью или частично на территории Российской Федерации».

Кроме того, с 1 марта налагается запрет на ввоз в США ювелирных изделий c бриллиантами российского происхождениях — как произведенных в России, так и просто экспортируемых через нее. С сентября вступит в силу запрет США на импорт российских алмазов от 0,5 карата.

Вашингтон ограничил импорт алмазов из России в марте 2022 года. В декабре 2023-го страны «Большой семерки» объявили о запрете на импорт из России непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы. Он вступил в силу 1 января. С 1 марта G7 также перестает импортировать российские алмазы, прошедшие обработку в третьих странах.

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11 февраля производители алмазов De Beers и Okavango Diamond обратились к странам G7 с предложением пересмотреть санкции против России в сфере добычи этих минералов. Компании предупредили, что в случае расширения санкционного давления на страну, которая занимает больше трети рынка алмазов, стоимость камней из Африки вырастет в разы. Последнее компании связали с тем, что африканским производителям придется отправлять все произведенные алмазы в единый пункт проверки.

В декабре западные санкции против российской алмазной отрасли прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тогда он сказал, что в Москве готовились к подобными мерам и планируют вырабатывать механизмы обхода.

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алмазы Минфин США импорт санкции
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