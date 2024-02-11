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Война санкций ,  
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МИД предупредил от угрозе для Бельгии из-за санкций против алмазов

МИД: Москва готовит ответ на санкции ЕС против российских алмазов
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Война санкций
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Алмазный квартал в Антверпене
Алмазный квартал в Антверпене (Фото: Luise Evers / dpa / Global Look Press)

Россия прорабатывает ответ на европейские санкции против российских алмазов, заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников в интервью «РИА Новости».

По его словам, после введения санкций Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами, и центром притяжения станут «далекие от Брюсселя страны». Он добавил, что в подобных условиях компании предпочитают переезжать в другие страны.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», — сказал он.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ограничения для российских алмазов содержатся и в 12-м пакете санкций Евросоюза, введенном в декабре 2023 года. Странам ЕС запрещено импортировать непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Позднее будет поэтапно ввозиться запрет на импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

В Кремле, комментируя ограничения заявили, что есть варианты обхода санкций в отношении российских алмазов, Москва их «безусловно» реализует ради защиты и обеспечения своих интересов.

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Россия Евросоюз алмазы санкции против России
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