Производители алмазов предложили G7 пересмотреть санкции против России

G7 запретил косвенный импорт российских алмазов с марта, а с осени заработает механизм отслеживания происхождения камней. В отрасли предупредили о «чудовищных побочных эффектах» — цены конкурентов из Африки вырастут

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Новые фазы санкций против российских алмазов могут привести к чрезвычайному росту стоимости африканских драгоценных камней. С таким предупреждением к «Большой семерке» (G7: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) обратились производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond, передает Reuters.

Отрасль понимает и поддерживает санкции против российских алмазов, но «для нас действительно важно, чтобы любые вводимые санкции достигали желаемого влияния, не создавая чудовищных побочных эффектов», — пояснил генеральный директор De Beers Эл Кук.

Россия — крупнейший мировой производитель необработанных алмазов: в 2021 году объем экспорта составил $4 млрд, на нее приходится доля рынка 30%. Более 80% мировых необработанных алмазов продается через дилеров в Антверпене. С 1 января 2024 года стал действовать запрет на прямой импорт российских алмазов, с марта под запретом окажутся и косвенные поставки из России. С сентября будет запущена новая система отслеживания страны происхождения драгоценных камней, однако остается неясным, где и как будут осуществляться проверки.

В De Beers отмечают, что африканские производители фактически будут вынуждены отправлять все свои алмазы в одном направлении для проверки, а не выбирать точку назначения, а потому «этические африканские алмазы станут намного дороже».

Цепочки поставок алмазов длинные и сложные: прежде чем попасть от производителя к обработчику, они проходят через десятки посредников в разных странах. Из-за сети посредников чрезвычайно сложно контролировать происхождение камней, в особенности — мелких бриллиантов, на производстве которых специализируется Россия. Как правило, такие камни продаются в больших количествах и часто смешиваются с другими камнями из других мест, сообщал CNN.

Санкции против российских алмазов разрабатывались два года, такой продолжительный период связан со сложностью разработки механизма ограничений, который смог бы соблюдать каждый представитель отрасли, объяснил CNN аналитик алмазного рынка Пол Зимниски. Он предупредил, что «в средне- и долгосрочной перспективе из-за этого отрасль будет сталкиваться с дефицитом поставок».

В декабре отложить введение первой фазы «алмазных» санкций предложили власти Индии. Причиной тогда также стали неясные правила отслеживания происхождения драгоценных камней. В Индии сосредоточено 90% мощностей мировой промышленности по огранке и полировке алмазов, указывал Reuters.

Москва предупреждала, что санкции будут обходиться. «Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть и они будут реализованы. В любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», — заверил представитель президента Дмитрий Песков.