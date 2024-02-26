Киев заявил, что убитый в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»

Максим Кузьминов (Фото: EPA / ТАСС)

Убитый в Испании российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 на Украину, пользовался «планом защиты». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью El Mundo.

«Я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним происходит это (убийство. — РБК), Испания должна провести расследование того, что случилось с ним», — сказал Подоляк.

Этим расследованием Мадрид «должен показать, кто должен заплатить за это преступление», добавил Подоляк. Ответственность за случившееся он возложил на Россию. Ранее власти Германии не исключили, что Россия может быть причастна к этому убийству.

О гибели Кузьминова стало известно в середине февраля. Его тело обнаружили в гараже жилого дома в испанской провинции Аликанте. По сведениям Wall Street Journal, в него выстрелили пять раз, одна пуля попала в сердце.

Кузьминов жил в Испании не под своим именем после того, как в августе 2023 года, связавшись заранее с украинской разведкой, угнал на территорию Украины вертолет Ми-8 с экипажем. В материале об угоне на телеканале «Россия 1» говорилось, что в вертолете находились также второй пилот и бортовой техник, они были убиты. За это Кузьминов получил гарантии безопасности, новые документы, также ему обещали денежное вознаграждение.

В сюжете телеканала фигурировали военные со скрытыми лицами, они сообщили о расследовании в отношении Кузьминова «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны» и пообещали, что пилота найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство».

ФСБ завела против Кузьминова уголовное дело о госизмене. После сообщений о гибели пилота глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал, что тот стал «моральным трупом» еще до перехода на сторону ВСУ.

Испания начала расследование после убийства Кузьминова. Министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что власти не знали о его настоящей личности. Тот факт, что правительству не было известно о присутствии летчика в Испании, объясняет, почему у него не было защиты, отмечала El Pais.