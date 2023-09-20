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Военная операция на Украине ,  
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Делом об угоне вертолета на Украину занялась ФСБ

RT: ФСБ возбудит дело о госизмене против летчика, угнавшего Ми-8 на Украину
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Военная операция на Украине
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Wikimedia Commons)

Уголовное дело в отношении 28-летнего летчика российских ВКС Максима Кузьминова, который в начале августа угнал вертолет Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ, сообщили RT в Главном военном следственном управлении СК.

В управлении уточнили, что следователи обнаружили в действиях Кузьминова признаки госизмены.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа, сообщал телеграм-канал Baza; о произошедшем официально объявили только в начале сентября. Тогда представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (48,7 млн руб.). Также он рассказал, что на борту Ми-8 с ним были два члена экипажа, которые выбежали из вертолета. Глава ГУР Кирилл Буданов позднее заявил, что члены экипажа «были уничтожены».

РБК обратился за комментарием в СК России.

Максимальное наказание по ст. 275 УК (госизмена) предусматривает пожизненное лишение свободы. Соответствующий закон в конце апреля подписал российский президент Владимир Путин. Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

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Теги
Вертолет Ми-8 госизмена Военная операция на Украине ФСБ
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