 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

El Pais узнала о двух подозреваемых в причастности к убийству Кузьминова

El Pais: спецслужбы Испании считают, что к убийству Кузьминова причастны двое
Кузьминов был убит в испанском городе Вильяхойоса 13 февраля. После того как его личность стала известна, расследование засекретили, в причастности к убийству подозревают двух киллеров, рассказали источники El Pais
Сгоревшая машина, предположительно использованная исполнителями убийства российского летчика Максима Кузьминова, чтобы скрыться с места происшествия
Сгоревшая машина, предположительно использованная исполнителями убийства российского летчика Максима Кузьминова, чтобы скрыться с места происшествия (Фото: Alex Dominguez / Reuters)

Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти летчика-перебежчика Максима Кузьминова причастны два человека. Об этом со ссылкой на источники сообщает El Pais.

По данным газеты, расследованием убийства в условиях строгой секретности занимается Гражданская гвардия Испании (полицейское военизированное формирование в подчинении МВД. — РБК). Улик на месте было найдено мало, однако преступников, как полагают следователи, было двое. После совершения преступления они, вероятно, пересекли границу Испании.

Как отмечает El Pais, в настоящее время полиция расследует две основных версии обнаружения убийцами Кузьминова:

  • его узнал кто-то из соотечественников в Вильяхойосе;
  • он позвонил своей бывшей девушке и пригласил ее встретиться с ним.

Кроме этого, как рассказали источники, именно правительство Испании предоставило Кузьминову поддельные документы, но не обеспечило его защиту. В Минобороны королевства эту информацию ранее опровергли, отметив, что не были в курсе настоящей личности убитого пилота.

По данным газеты, случившееся испанская разведка приписывает российским властям.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа, сообщал телеграм-канал Baza, однако о произошедшем стало известно только в начале сентября. Тогда представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (48,7 млн руб.).

1 октября 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с командиром экипажа Кузьминовым в вертолете находились второй пилот и бортовой техник, которые были им убиты. Последний вылет был совершен из Ростовской области. ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Власти Испании заявили, что не знали о настоящей личности убитого пилота
Политика
На месте проишествия&nbsp;где было найдено тело российского летчика Максима Кузьминова после того, как он был застрелен, в Вильяхойосе

Сообщения о смерти Кузьминова начали появляться в испанских СМИ 19 февраля. Как писала Il Corrispondente, пилота-перебежчика застрелили на парковке его дома еще 13 февраля, однако найденные при нем документы принадлежали 33-летнему украинцу (сам Кузьминов имеет российское гражданство, и ему 28 лет), из-за чего его личность долго не могли установить. 19 февраля гибель пилота подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины.

Накануне испанская El Periodico показала поддельные документы Кузьминова, по которым тот проживал в Испании. В украинском паспорте (серия GG № 843153), предположительно предоставленном украинскими властями, его имя было изменено на имя Игоря Шевченко, родившегося в Донецке в 1990 году. El País со ссылкой на источники накануне писала, что в причастности к убийству Кузьминова испанские спецслужбы подозревают Россию.

Москва свою причастность к убийству не подтверждала. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя смерть перебежчика, заявил: «Собаке собачья смерть». На вопрос о том, чьих рук это дело, он отвечать отказался. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее отмечал, что Кузьминов стал «моральным трупом» в тот момент, когда планировал свое преступление.

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Максим Кузьминов пилот Испания убийство подозреваемые
Материалы по теме
Власти Испании заявили, что не знали о настоящей личности убитого пилота
Политика
Подлинность документов убитого пилота вызвала сомнения у полиции Испании
Политика
WSJ узнала, что угнавший российский Ми-8 пилот был в Испании с декабря
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
«Трансконтейнер» после санкций США заявил, что поезда ходят по графику Политика, 20:38
Factor TV сообщил о подготовке визита Зеленского в Армению Политика, 20:22
Канада ввела санкции против 153 российских организаций Политика, 20:15
Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты Финансы, 20:08
Россиянка победила первую ракетку мира в полуфинале турнира WTA в Дубае Спорт, 20:08
США выпустили предостережение работающим в России компаниям Политика, 20:07
Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе Спорт, 20:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
El Pais узнала о двух подозреваемых в причастности к убийству Кузьминова Политика, 19:30
Aurus попал под новые санкции США Бизнес, 19:18
В Эстонии вслед за Латвией наказали участников Игр будущего в Казани Спорт, 19:12
«Динамо» разгромно проиграло аутсайдеру РПЛ на сборах в Турции Спорт, 18:58
ОКР предостерег российских спортсменов от согласия выступить на Олимпиаде Спорт, 18:36
Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному сроку за взятку Спорт, 18:23
В ОКР заявили о масштабной дискриминации россиян со стороны CAS Спорт, 18:17