El Pais узнала о двух подозреваемых в причастности к убийству Кузьминова

Кузьминов был убит в испанском городе Вильяхойоса 13 февраля. После того как его личность стала известна, расследование засекретили, в причастности к убийству подозревают двух киллеров, рассказали источники El Pais

Сгоревшая машина, предположительно использованная исполнителями убийства российского летчика Максима Кузьминова, чтобы скрыться с места происшествия (Фото: Alex Dominguez / Reuters)

Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти летчика-перебежчика Максима Кузьминова причастны два человека. Об этом со ссылкой на источники сообщает El Pais.

По данным газеты, расследованием убийства в условиях строгой секретности занимается Гражданская гвардия Испании (полицейское военизированное формирование в подчинении МВД. — РБК). Улик на месте было найдено мало, однако преступников, как полагают следователи, было двое. После совершения преступления они, вероятно, пересекли границу Испании.

Как отмечает El Pais, в настоящее время полиция расследует две основных версии обнаружения убийцами Кузьминова:

его узнал кто-то из соотечественников в Вильяхойосе;

он позвонил своей бывшей девушке и пригласил ее встретиться с ним.

Кроме этого, как рассказали источники, именно правительство Испании предоставило Кузьминову поддельные документы, но не обеспечило его защиту. В Минобороны королевства эту информацию ранее опровергли, отметив, что не были в курсе настоящей личности убитого пилота.

По данным газеты, случившееся испанская разведка приписывает российским властям.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа, сообщал телеграм-канал Baza, однако о произошедшем стало известно только в начале сентября. Тогда представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (48,7 млн руб.). 1 октября 2023 года на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с командиром экипажа Кузьминовым в вертолете находились второй пилот и бортовой техник, которые были им убиты. Последний вылет был совершен из Ростовской области. ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене.

Сообщения о смерти Кузьминова начали появляться в испанских СМИ 19 февраля. Как писала Il Corrispondente, пилота-перебежчика застрелили на парковке его дома еще 13 февраля, однако найденные при нем документы принадлежали 33-летнему украинцу (сам Кузьминов имеет российское гражданство, и ему 28 лет), из-за чего его личность долго не могли установить. 19 февраля гибель пилота подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины.

Накануне испанская El Periodico показала поддельные документы Кузьминова, по которым тот проживал в Испании. В украинском паспорте (серия GG № 843153), предположительно предоставленном украинскими властями, его имя было изменено на имя Игоря Шевченко, родившегося в Донецке в 1990 году. El País со ссылкой на источники накануне писала, что в причастности к убийству Кузьминова испанские спецслужбы подозревают Россию.

Москва свою причастность к убийству не подтверждала. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя смерть перебежчика, заявил: «Собаке собачья смерть». На вопрос о том, чьих рук это дело, он отвечать отказался. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее отмечал, что Кузьминов стал «моральным трупом» в тот момент, когда планировал свое преступление.