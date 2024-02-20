Нарышкин назвал «моральным трупом» угнавшего Ми-8 российского летчика

Кузьминов стал «моральным трупом» еще когда начал планировать свое преступление, считает Нарышкин. Он назвал убитого в Испании пилота «предателем» и «преступником»

Сергей Нарышкин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Российский пилот Максим Кузьминов, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину, стал «моральным трупом» еще когда планировал свое преступление, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне в сети появились сообщения об убийстве Кузьминова в Испании, в частности, об этом писало итальянское издание Il Corrispondente без указания источников информации. Испанское агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, что Кузьминова нашли мертвым в провинции Аликанте; по его данным, мужчину застрелили, при себе у пилота были документы 33-летнего украинца (Кузьминову 28 лет).

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что Кузьминов мертв. Расследование обстоятельств его смерти начала испанская гражданская гвардия.

Кузьминов рассказывал украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, что в 2023 году по собственной инициативе вышел на военную разведку Украины, после чего они около полугода планировали операцию. 9 августа пилот угнал на территорию Украины вертолет Ми-8 с экипажем.

В материале об угоне, который вышел на телеканале «Россия 1», говорилось, что в вертолете вместе с Кузьминовым находились второй пилот и бортовой техник, они были убиты.

В сюжете участвовали представитель российской контрразведки и другие военные со скрытыми лицами. Они сообщили, что в отношении Кузьминова ведется расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны» и пообещали, что пилота найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство».