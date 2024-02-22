WSJ узнала, что угнавший российский Ми-8 пилот был в Испании с декабря

Максим Кузьминов (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

Убитый в Аликанте российский летчик Максим Кузьминов, угнавший Ми-8 на Украину, проживал в испанском городе Вильяхойоса с декабря 2023 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на соседей пилота.

По словам собеседника издания, Кузьминова нашли мертвым на парковке рядом с домом, где он проживал. Свидетель, который опознал пилота, рассказал, что в него выстрелили пять раз, одна пуль попала в сердце. Соседи, опрошенные WSJ, добавили, что Кузьминов жил в Вильяхойосе по крайней мере с начала декабря 2023 года.

Представитель гражданской гвардии Испании, входящей в состав национальной полиции, уточнил, что в Вильяхойосе был убит мужчина с украинскими документами, по ним ему было 33 года. В правоохранительных органах не исключили, что Кузьминов жил не под своим именем.

Сообщения о смерти пилота Максима Кузьминова в испанских СМИ появились 19 февраля.

Смерть Кузьминова подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины. Полиция Испании начала проверку по делу об убийстве.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя гибель Кузьминова, заявил: «Собаке — собачья смерть».

Ранее ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене. Представитель контрразведки сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что россиянина найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство». «До всех дотянемся, наши руки длинные», — сказал он.