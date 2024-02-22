 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнала, что угнавший российский Ми-8 пилот был в Испании с декабря

WSJ: угнавший российский Ми-8 пилот с декабря жил в Вильяхойосе
Сюжет
Военная операция на Украине
Максим Кузьминов
Максим Кузьминов (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

Убитый в Аликанте российский летчик Максим Кузьминов, угнавший Ми-8 на Украину, проживал в испанском городе Вильяхойоса с декабря 2023 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на соседей пилота.

По словам собеседника издания, Кузьминова нашли мертвым на парковке рядом с домом, где он проживал. Свидетель, который опознал пилота, рассказал, что в него выстрелили пять раз, одна пуль попала в сердце. Соседи, опрошенные WSJ, добавили, что Кузьминов жил в Вильяхойосе по крайней мере с начала декабря 2023 года.

Представитель гражданской гвардии Испании, входящей в состав национальной полиции, уточнил, что в Вильяхойосе был убит мужчина с украинскими документами, по ним ему было 33 года. В правоохранительных органах не исключили, что Кузьминов жил не под своим именем.

Подлинность документов убитого пилота вызвала сомнения у полиции Испании
Политика
Максим Кузьминов

Сообщения о смерти пилота Максима Кузьминова в испанских СМИ появились 19 февраля.

Смерть Кузьминова подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины. Полиция Испании начала проверку по делу об убийстве.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя гибель Кузьминова, заявил: «Собаке — собачья смерть».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Ранее ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене. Представитель контрразведки сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что россиянина найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство». «До всех дотянемся, наши руки длинные», — сказал он.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Вертолет Ми-8 Украина Испания пилот
Материалы по теме
Bloomberg узнал о «втором спасательном круге» для Украины от МВФ
Экономика
NYT сообщила, что в полиции Испании подтвердили смерть угнавшего Ми-8
Политика
Нарышкин назвал «моральным трупом» угнавшего Ми-8 российского летчика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Акции NVIDIA подскочили на 9% на фоне роста прибыли почти на 770% Инвестиции, 09:34
GPT-репетитор: как скоро люди будут учиться у чат-ботов — Fast Company Pro, 09:33
Politico узнало, кого Байден поддержит в гонке за пост генсека НАТО Политика, 09:26
Госдеп одобрил продажу Тайваню систем связи для укрепления обороны Политика, 09:18
Подборка квартир от 90 м² РБК и ПИК, 09:13
Легенда инвестиций: как Нэнси Пелоси снова удалось обогнать S&P 500 Pro, 09:01
Журналиста Евгения Киселева внесли в реестр экстремистов и террористов Общество, 09:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Аналитики оценили стоимость цветов к 8 Марта Бизнес, 09:00
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору Инвестиции, 08:58
WSJ узнала, что угнавший российский Ми-8 пилот был в Испании с декабря Политика, 08:50
До 390 тыс. руб.: сколько платят специалистам 1С в разных городах Pro, 08:44
«Ъ» узнал о планах собирать данные о паролях и картах пассажиров Общество, 08:38
Чехия продлила запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам Политика, 08:27
КИВИ Банк без лицензии: что делать клиентам и владельцам QIWI-кошельков Pro, 08:21