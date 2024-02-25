Германия связалась с Испанией из-за расследования убийства Кузьминова
Спецслужбы Германии контактируют с коллегами из Испании, расследующими убийство российского пилота вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, сдавшегося Украине. Об этом сообщила Bild глава немецкого МВД Нэнси Фезер.
«Наши органы безопасности находятся в контакте с испанскими властями. Расследование убийства российского перебежчика там идет полным ходом», — сказала она.
Германия занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище, пояснила министр.
С 2022 года 1,9 тыс. россиян получили в Германии убежище по политическим причинам в связи с антивоенной, правозащитной или демократической деятельностью, приводит статистику Bild.
О гибели Кузьминова стало известно в середине февраля. Его тело обнаружили в гараже жилого дома в испанской провинции Аликанте. По сведениям Wall Street Journal, в него выстрелили пять раз, одна пуля попала в сердце.
Он жил в Испании не под своим именем после того, как в августе прошлого года, связавшись заранее с украинской разведкой, угнал на территорию Украины вертолет Ми-8 с экипажем. В материале об угоне на телеканале «Россия 1» говорилось, что в вертолете находились также второй пилот и бортовой техник, они были убиты. За это он получил гарантии безопасности, новые документы, также ему обещали денежное вознаграждение.
В сюжете телеканала фигурировали представитель российской контрразведки и другие военные со скрытыми лицами, они сообщили о расследовании в отношении Кузьминова «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны» и пообещали, что пилота найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство».
ФСБ завело против Кузьминова уголовное дело о госизмене. После сообщений о гибели пилота глава Службы внешней разведки сказал, что тот стал «моральным трупом» еще до перехода на сторону ВСУ. «Собаке — собачья смерть», — отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы