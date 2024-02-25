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Военная операция на Украине ,  
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Германия связалась с Испанией из-за расследования убийства Кузьминова

Берлин связался с Мадридом из-за расследования убийства пилота Ми-8 Кузьминова
Сюжет
Военная операция на Украине
В Испании нашли мертвым российского пилота вертолета Ми-8, перешедшего на сторону Украины. Берлин сотрудничает с Мадридом для обеспечения безопасности получивших убежище россиян, сообщили в немецком МВД
На месте проишествия где было найдено тело российского летчика Максима Кузьминова
На месте проишествия где было найдено тело российского летчика Максима Кузьминова (Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters)

Спецслужбы Германии контактируют с коллегами из Испании, расследующими убийство российского пилота вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, сдавшегося Украине. Об этом сообщила Bild глава немецкого МВД Нэнси Фезер.

«Наши органы безопасности находятся в контакте с испанскими властями. Расследование убийства российского перебежчика там идет полным ходом», — сказала она.

Германия занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище, пояснила министр.

С 2022 года 1,9 тыс. россиян получили в Германии убежище по политическим причинам в связи с антивоенной, правозащитной или демократической деятельностью, приводит статистику Bild.

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Фото:Boris Roessler / Getty Images

О гибели Кузьминова стало известно в середине февраля. Его тело обнаружили в гараже жилого дома в испанской провинции Аликанте. По сведениям Wall Street Journal, в него выстрелили пять раз, одна пуля попала в сердце.

Он жил в Испании не под своим именем после того, как в августе прошлого года, связавшись заранее с украинской разведкой, угнал на территорию Украины вертолет Ми-8 с экипажем. В материале об угоне на телеканале «Россия 1» говорилось, что в вертолете находились также второй пилот и бортовой техник, они были убиты. За это он получил гарантии безопасности, новые документы, также ему обещали денежное вознаграждение.

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В сюжете телеканала фигурировали представитель российской контрразведки и другие военные со скрытыми лицами, они сообщили о расследовании в отношении Кузьминова «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны» и пообещали, что пилота найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство».

ФСБ завело против Кузьминова уголовное дело о госизмене. После сообщений о гибели пилота глава Службы внешней разведки сказал, что тот стал «моральным трупом» еще до перехода на сторону ВСУ. «Собаке — собачья смерть», — отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Испания Максим Кузьминов Вертолет Ми-8
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