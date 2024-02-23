Власти Испании заявили, что не знали о настоящей личности убитого пилота
Властям Испании не была известна настоящая личность убитого в городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который проживал в королевстве по украинскому паспорту. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает El Pais.
По ее словам, Кузьминов въехал на территорию Испании свободно, и у правительства не было доказательств того, что он был как-либо связан с российской армией.
Как отмечает El Pais, тот факт, что правительству не было известно о присутствии российского офицера в Испании, объясняет, почему у него не было защиты. Газета напоминает, что с начала конфликта на Украине испанские власти взяли на себя размещение и защиту более 4 тыс. украинских солдат, проходивших обучение на территории страны. Однако Кузьминову не была предоставлена такая защита, поскольку Национальный разведывательный центр (CNI) не был уведомлен Украиной о прибытии российского перебежчика в Испанию.
Отсутствие информации об убитом побудило испанскую полицию сначала сделать вывод, что украинский гражданин был убит в ходе разборок между местными преступными группировками, отмечает El Pais. Настоящая личность жертвы была установлена позже, когда сравнили его отпечатки пальцев.
Дипломатические источники газеты сообщили, что, если причастность российских властей к смерти Кузьминова подтвердится, Испания «даст решительный ответ».
Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа, сообщал телеграм-канал Baza, однако о произошедшем стало известно только в начале сентября. Тогда представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (48,7 млн руб.). Также он рассказал, что на борту Ми-8 с ним были два члена экипажа, которые выбежали из вертолета. Глава ГУР Кирилл Буданов позднее заявил, что члены экипажа «были уничтожены».
ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене.
Сообщения о смерти Кузьминова начали появляться в испанских СМИ 19 февраля. Как писала Il Corrispondente, пилота-перебежчика убили еще 13 февраля, однако найденные при нем документы принадлежали 33-летнему украинцу (сам Кузьминов имеет российское гражданство и ему 28 лет), из-за чего его личность долго не могли установить. 19 февраля гибель пилота подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины.
Накануне испанская El Periodico показала поддельные документы Кузьминова, по которым тот проживал в Испании. В украинском паспорте (серия GG № 843153), предположительно предоставленном украинскими властями, его имя было изменено на Игоря Шевченко, родившегося в Донецке в 1990 году.
Как отмечает газета, по подлинному документу, но с вымышленной личностью он въехал в Испанию в октябре прошлого года. По данным El Periodico, в настоящее время испанские спецслужбы выясняют, предоставил ли ему документы Киев и кто в Испании знал об этом.
El País со ссылкой на источники писала, что в причастности к убийству Кузьминова испанские спецслужбы подозревают Россию, однако найти доказательства этому очень сложно. Москва свою причастность к убийству не подтверждала. При этом директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что Кузьминов стал «моральным трупом» в тот момент, когда планировал свое преступление.
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