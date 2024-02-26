В Эр-Рияд впервые прибыла делегация России уровня спикера Госдумы
Председатель нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин с российской делегацией прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит такого уровня, говорится на сайте Госдумы.
В Эр-Рияде состоится встреча Володина с председателем Консультативного совета страны Абдаллой аль аш-Шейхом. В состав делегации вошли, в частности, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Саудовскую Аравию страной из близкого окружения российских властей. Помимо нее, в близкий круг входят Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Развиваются и бизнес-связи России и Саудовской Аравии. В феврале сеть международных киберспортивных клубов True Gamers, которая принадлежит российским предпринимателям Антону Василенко, Владимиру Гурову и Владиславу Белянину, привлекла $45 млн инвестиций для открытия 150 точек в Саудовской Аравии. По данным компании, к 2026 году объем гейминг-рынка в стране достигнет почти $2,8 млрд.
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