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Политика ,  
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Лавров назвал пять стран из «близкого окружения» России

Лавров: в близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия
Лавров отметил, что «наилучший период» в своей истории переживают отношения России и Китая, среди дружественных стран он также назвал Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Индию. Он в очередной раз назвал Запад «гегемоном»
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В близкое окружение России входят пять ближневосточных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент РБК.

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар», — сказал он.

Министр особо выделил отношения России и Китая, которые «переживают наилучший период в многовековой их истории», а также упомянул Индию, с которой развивается «особо привилегированное, стратегическое» сотрудничество.

По словам Лаврова, Запад за 500 лет привык к роли «гегемона» и не учитывает интересы других стран, а Москва развивает отношения с теми партнерами, которые готовы сотрудничать на равных. «У нас очень четко определены ориентиры на развитие отношений с теми, кто готов это делать на равноправной, взаимовыгодной, взаимоуважительной основе», — подчеркнул дипломат.

Лавров добавил, что Россия будет развивать не только двусторонние отношения, но и партнерство «с региональными структурами» — Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лигой арабских государств, АСЕАН, Африканским союзом, Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другими.

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Владимир Путин в прошлом году посетил несколько из перечисленных Лавровым стран. В октябре он побывал в Китае: принял участие в форуме «Один пояс, один путь» и встретился с председателем республики Си Цзиньпином. Это был ответный визит — в марте Си посещал Москву, это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост.

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В декабре Путин совершил однодневный визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Он провел переговоры с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

После возвращения Путина в Москву к нему прибыл с визитом президент Ирана Ибрахим Раиси, они провели переговоры в Кремле. В сентябре в Сочи на переговоры с Путиным приезжал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Путин отмечал в декабре, что в 2024-м может посетить Турцию. В июне в Кремле проходила встреча Путина с премьер-министром Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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