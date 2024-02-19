Володин назвал дату рассмотрения закона о запрете рекламы у иноагентов
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов 20 февраля, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.
«В минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов», — отметил Володин. По его словам, многие из получивших эти средства не скрывают, что жертвуют их Вооруженным силам Украины.
«Это необходимо пресечь», — подчеркнул Володин. Под законопроектом стоят подписи 385 депутатов Госдумы из 450. Председатель Госдумы стал автором документа, как и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
15 февраля законопроект внесли в Думу. Он предусматривает запрет россиянам и российским компаниям размещать рекламные объявления на сайтах, в соцсетях и на других площадках людей, признанных властями России иностранными агентами.
Мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности. Проект также запрещает рекламу ресурсов иностранных агентов в средствах массовой информации.
В реестре иноагентов, который ведет Минюст, по данным на 19 февраля, числятся 764 человека и организации.
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