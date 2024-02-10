Саудовская Аравия призвала созвать встречу СБ ООН из-за планов Израиля

Палестинцы осматривают автомобиль, пострадавший от израильского удара в Рафахе, 10 февраля 2024 года (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Власти Саудовской Аравии призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возможной военной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщил МИД страны.

В заявлении ведомства говорится, что нельзя допустить гуманитарную катастрофу в густонаселенном городе. По мнению властей Саудовской Аравии, за нее будет нести ответственность каждый, кто поддерживает израильскую агрессию в секторе Газа.

В МИДе подчеркнули, что Рафах стал последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей, которые были вынуждены бежать от военных действий в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после города Хан-Юнис в секторе Газа, главного оплота палестинской группировки ХАМАС, израильские военные приступят к боям в Рафахе на границе с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы и поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

По данным Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Нетаньяху и главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом 7 февраля выразил обеспокоенность по поводу возможного расширения военной операции израильских сил до Рафаха.

Без эвакуации гражданского населения в безопасные районы операция израильской армии (ЦАХАЛ) может привести к массовым жертвам. Власти США опасаются, что бои подтолкнут десятки тысяч палестинцев к бегству в Египет, что может привести к разрыву отношений между Каиром и Тель-Авивом.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эта операция «станет катастрофой». Вашингтон не поддерживает это решение, подчеркнул он.