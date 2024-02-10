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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Саудовская Аравия призвала созвать встречу СБ ООН из-за планов Израиля

Саудовская Аравия призвала созвать Совбез ООН из-за ситуации в Рафахе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Палестинцы осматривают автомобиль, пострадавший от израильского удара в Рафахе, 10 февраля 2024 года
Палестинцы осматривают автомобиль, пострадавший от израильского удара в Рафахе, 10 февраля 2024 года (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Власти Саудовской Аравии призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за возможной военной операции Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщил МИД страны.

В заявлении ведомства говорится, что нельзя допустить гуманитарную катастрофу в густонаселенном городе. По мнению властей Саудовской Аравии, за нее будет нести ответственность каждый, кто поддерживает израильскую агрессию в секторе Газа.

В МИДе подчеркнули, что Рафах стал последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей, которые были вынуждены бежать от военных действий в регионе.

Палестина призвала не допустить наступления Израиля на Рафах
Политика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после города Хан-Юнис в секторе Газа, главного оплота палестинской группировки ХАМАС, израильские военные приступят к боям в Рафахе на границе с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы и поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.

По данным Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Нетаньяху и главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом 7 февраля выразил обеспокоенность по поводу возможного расширения военной операции израильских сил до Рафаха.

Без эвакуации гражданского населения в безопасные районы операция израильской армии (ЦАХАЛ) может привести к массовым жертвам. Власти США опасаются, что бои подтолкнут десятки тысяч палестинцев к бегству в Египет, что может привести к разрыву отношений между Каиром и Тель-Авивом.

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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что эта операция «станет катастрофой». Вашингтон не поддерживает это решение, подчеркнул он.

Теги
Саудовская Аравия сектор Газа Израиль Совет безопасности ООН ХАМАС
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