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Reuters узнал о плане Саудовской Аравии открыть первый магазин алкоголя

Reuters: в Саудовской Аравии откроют первый алкогольный магазин
Торговый центр в&nbsp;Эр-Рияде
Торговый центр в Эр-Рияде (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин, в котором напитки будут продавать исключительно иностранным дипломатам немусульманского вероисповедания, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами, и документ.

Магазин откроется в столице страны, Эр-Рияде, в квартале, где расположены в основном посольства и дома дипломатов, уточняет агентство.

По словам источника Reuters, магазин должен открыться в течение ближайших недель. Чтобы приобрести там продукцию, покупатели должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение и получить специальный код доступа от Министерства иностранных дел. Также дипломатов обяжут не превышать ежемесячную квоту на покупки.

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Фото:Patrick Seeger / DPA / ТАСС

Мера является частью усилий наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по открытию государства для туризма и бизнеса, пишет Reuters.

Ислам запрещает исповедующим эту религию употреблять алкоголь. В Саудовской Аравии, как отмечает агентство, действуют строгие законы, запрещающие его распитие. Виновным грозят сотни ударов плетью, депортация, штрафы или лишение свободы.

Алкоголь в стране можно было приобрести только на черном рынке или используя дипломатическую почту, утверждает Reuters. Однако 24 января саудовское правительство анонсировало ужесточение ограничений на ввоз алкоголя в составе дипломатических грузов.

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Власти объяснили нововведения необходимостью усилить борьбу с незаконной торговлей алкоголем и другими продуктами, которые ввозят иностранные дипломаты. Правительство подтвердило Reuters, что намерено обеспечить им доступ к этим товарам в пределах установленных квот. О скором открытии магазина в письме агентству не говорилось.

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Теги
Саудовская Аравия дипломаты алкоголь
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