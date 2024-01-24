Reuters узнал о плане Саудовской Аравии открыть первый магазин алкоголя

Торговый центр в Эр-Рияде (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Саудовской Аравии откроется первый алкогольный магазин, в котором напитки будут продавать исключительно иностранным дипломатам немусульманского вероисповедания, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами, и документ.

Магазин откроется в столице страны, Эр-Рияде, в квартале, где расположены в основном посольства и дома дипломатов, уточняет агентство.

По словам источника Reuters, магазин должен открыться в течение ближайших недель. Чтобы приобрести там продукцию, покупатели должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение и получить специальный код доступа от Министерства иностранных дел. Также дипломатов обяжут не превышать ежемесячную квоту на покупки.

Мера является частью усилий наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по открытию государства для туризма и бизнеса, пишет Reuters.

Ислам запрещает исповедующим эту религию употреблять алкоголь. В Саудовской Аравии, как отмечает агентство, действуют строгие законы, запрещающие его распитие. Виновным грозят сотни ударов плетью, депортация, штрафы или лишение свободы.

Алкоголь в стране можно было приобрести только на черном рынке или используя дипломатическую почту, утверждает Reuters. Однако 24 января саудовское правительство анонсировало ужесточение ограничений на ввоз алкоголя в составе дипломатических грузов.

Власти объяснили нововведения необходимостью усилить борьбу с незаконной торговлей алкоголем и другими продуктами, которые ввозят иностранные дипломаты. Правительство подтвердило Reuters, что намерено обеспечить им доступ к этим товарам в пределах установленных квот. О скором открытии магазина в письме агентству не говорилось.