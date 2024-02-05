Российская компания решила открыть 150 киберклубов в Саудовской Аравии

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Сеть международных киберспортивных клубов True Gamers (принадлежит российским предпринимателям Антону Василенко, Владимиру Гурову и Владиславу Белянину) привлекла $45 млн инвестиций для открытия 150 точек в Саудовской Аравии. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в РБК.

Компания заключила сделку с саудовским предпринимателем и в течение пяти лет по мастер-франшизе планируется открыть более 150 киберклубов. По данным True Gamers, объем гейминг-рынка в Саудовской Аравии к 2026 году достигнет почти $2,8 млрд.

True Gamers была зарегистрирована в 2019 году. У компании 124 киберспортивных клуба в ОАЭ и России с ежемесячной клиентской базой в 450 тыс. человек. На российском рынке игровых клубов она входит в тройку лидеров. Оборот True Gamers за 2023 год составил более $20 млн.

В 2023 году компания запустила в Дубае пять клубов с первыми в мире робособаками, выполняющими роль официантов.