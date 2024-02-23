Баку заявил об обнаружении в Карабахе останков людей со связанными руками
В центральной части города Ходжалы в Нагорном Карабахе во время земельных работ было найдено массовое захоронение, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что после получения информации о захоронении сотрудники компетентных органов осмотрели место и изъяли фрагменты останков. Их отправили на экспертизу.
«Было установлено, что останки принадлежат как минимум четырем лицам (один из них, предположительно, 4-5-летний ребенок), которых подвергли пыткам, связав руки веревкой. <...> Они [тела] были захоронены по меньшей мере 25 лет назад», — сказано в сообщении.
Место происшествия продолжают осматривать, инициировано расследование, отметили в прокуратуре.
В конце января Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с начала 1990-х годов в Нагорном Карабахе числятся пропавшими без вести 993 армянина из числа местных жителей и граждан самой Армении. Ереван подчеркнул, что заинтересован в установлении судеб пропавших и готов сотрудничать с Баку по этому вопросу.
Конфликт в Нагорном Карабахе длился с 1992 года и в дальнейшем периодически обострялся, когда Армения и Азербайджан пытались взять регион под свой контроль. В сентябре 2023 года Баку провел военную операцию в Карабахе. Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.
В итоге Нагорный Карабах покинуло почти все его население — около 100 тыс. человек. Общую численность проживавших в Карабахе армян оценивали в 120 тыс. человек; по данным побывавшей в регионе миссии ООН, уже к началу октября 2023 года число остававшихся там армян не превышало тысячи.
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