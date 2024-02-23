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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку заявил об обнаружении в Карабахе останков людей со связанными руками

Прокуратура Азербайджана: в Карабахе нашли останки людей со связанными руками
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

В центральной части города Ходжалы в Нагорном Карабахе во время земельных работ было найдено массовое захоронение, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что после получения информации о захоронении сотрудники компетентных органов осмотрели место и изъяли фрагменты останков. Их отправили на экспертизу.

«Было установлено, что останки принадлежат как минимум четырем лицам (один из них, предположительно, 4-5-летний ребенок), которых подвергли пыткам, связав руки веревкой. <...> Они [тела] были захоронены по меньшей мере 25 лет назад», — сказано в сообщении.

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Место происшествия продолжают осматривать, инициировано расследование, отметили в прокуратуре.

В конце января Служба национальной безопасности Армении  сообщила, что с начала 1990-х годов в Нагорном Карабахе числятся пропавшими без вести 993 армянина из числа местных жителей и граждан самой Армении. Ереван подчеркнул, что заинтересован в установлении судеб пропавших и готов сотрудничать с Баку по этому вопросу.

Конфликт в Нагорном Карабахе длился с 1992 года и в дальнейшем периодически обострялся, когда Армения и Азербайджан пытались взять регион под свой контроль. В сентябре 2023 года Баку провел военную операцию в Карабахе. Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана вместе с армянским населением.

В итоге Нагорный Карабах покинуло почти все его население — около 100 тыс. человек. Общую численность проживавших в Карабахе армян оценивали в 120 тыс. человек; по данным побывавшей в регионе миссии ООН, уже к началу октября 2023 года число остававшихся там армян не превышало тысячи.

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Теги
Азербайджан Нагорный Карабах массовое захоронение
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