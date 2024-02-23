Баку заявил об обнаружении в Карабахе останков людей со связанными руками

В центральной части города Ходжалы в Нагорном Карабахе во время земельных работ было найдено массовое захоронение, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что после получения информации о захоронении сотрудники компетентных органов осмотрели место и изъяли фрагменты останков. Их отправили на экспертизу.

«Было установлено, что останки принадлежат как минимум четырем лицам (один из них, предположительно, 4-5-летний ребенок), которых подвергли пыткам, связав руки веревкой. <...> Они [тела] были захоронены по меньшей мере 25 лет назад», — сказано в сообщении.

Место происшествия продолжают осматривать, инициировано расследование, отметили в прокуратуре.

В конце января Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с начала 1990-х годов в Нагорном Карабахе числятся пропавшими без вести 993 армянина из числа местных жителей и граждан самой Армении. Ереван подчеркнул, что заинтересован в установлении судеб пропавших и готов сотрудничать с Баку по этому вопросу.