Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана в Карабахе
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на выборах нового главы республики в городе Ханкенди в Карабахе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева проголосовали в городе Ханкенди на избирательном участке под номером 14. Вместе с президентской четой участие в голосовании приняли члены их семьи.
Ханкенди — бывшая столица Нагорного Карабаха (армянское название — Степанакерт). В октябре 2023 года Алиев поднял над городом азербайджанский флаг и назвал это историческим событием. В сентябре Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, после чего карабахские власти согласились на разоружение армии. Глава Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-карабахской республики.
Внеочередные президентские выборы проходят в Азербайджане 7 февраля. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты, среди которых кандидат от правящей партии Ильхам Алиев. Выборы проходят досрочно. По плану они должны были пройти в апреле 2025 года. Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в разговоре с РБК объяснил решение о проведении досрочных выборов желанием Алиева «капитализировать» «славу покорителя Карабаха» и «завершить кампанию по переизбранию президента в «собранной стране».
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