Пашинян счел неизбежным конец Нагорного Карабаха

Передача территорий Азербайджану оказалась неизбежна в результате переговорного процесса 2016 года, но эта тема не обсуждалась в Армении по психологическими и эмоциональным причинам, заявил Пашинян. Он назвал это ошибкой

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Процесс прекращения существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стал неизбежным в результате переговорного процесса, проходившего в августе 2016 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает News.am.

Глава армянского правительства заявил, что унаследовал «переговорную ситуацию», в которой неизбежна была «не только передача территорий», но также «роспуск и аннулирование установленного государственного порядка в Нагорном Карабахе».

Пашинян не уточнил, о какой переговорной ситуации в августе 2016 года идет речь. В апреле того года между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой на несколько дней вспыхнули вооруженные столкновения. Баку позже заявлял, что занял территорию 2000 га в Нагорном Карабахе. В июне 2016 года в Санкт-Петербурге было принято совместное заявление России, Азербайджана и Армении (последнюю представлял президент Серж Саргсян, после поправок в Конституцию весной 2018 года основные полномочия главы государства перешли премьеру-министру, тогда же им стал Пашинян). В нем говорилось, что Москва, Баку и Ереван стремятся к устойчивому прогрессу по политическому урегулированию конфликта.

Тема неизбежного конца Нагорно-Карабахской республики, по словам Пашиняна, не обсуждалась ранее, потому что тогда бы пришлось сказать, что в течение 30 лет «бессмысленно тратились ресурсы» на проблему, которая изначально была неразрешимой.

Ереван пытался понять, что такое право на самоопределение в случае с НКР, но еще на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 1996 году международное сообщество сочло высшим проявлением такого самоопределения автономный статус Карабаха в составе Азербайджана, сказал он.

«По сути, мы следовали этой логике, и наша вина и самая большая ошибка в том, что мы начали говорить с нашим народом на эти темы после 44-дневной войны (вторая карабахская война в сентябре—ноябре 2020 года. — РБК). С другой стороны, мы столкнулись с психологической и эмоциональной невозможностью того разговора, я не мог говорить сам с собой об этом, в чем я виновен», — считает Пашинян.

И Армения, и Азербайджан являются участниками ОБСЕ. В декларации по случаю саммита в Лиссабоне на высшем уровне в 1996 году говорится, что принцип, в соответствии с которым Нагорному Карабаху предоставляется самая высокая степень самоуправления в составе Азербайджана, поддержали все государства — участники организации, за исключением одной страны. В документе также упоминается заявление Еревана, который настаивал на решении конфликта прежде всего на основе принципа самоопределения народов.

20 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе, и примерно через сутки власти непризнанной республики капитулировали. Позже президент Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Невмешательство Еревана вызвало в Армении акции протеста, оппозиция заявляла о планах добиться отставки.

Баку приступил к реинтеграции региона в свой состав, на фоне этого произошел массовый отъезд карабахских армян в Армению. Баку намерен поселить в Карабахе более 140 тыс. из числа бывших беженцев к концу 2026 года.