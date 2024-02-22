ЦБ исключил QIWI Банк и Contact из реестра операторов платежных систем

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Банк России исключил QIWI Банк и его платежную систему Contact, через которую осуществлялся перевод средств за рубеж, из реестра операторов платежных систем, следует из базы данных на сайте регулятора.

Contact числится в разделе «исключенные платежные системы» с 22 февраля 2023 года вместе с QIWI Банком, который был ее оператором.

Утром 21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у QIWI Банка. Решение регулятор объяснил тем, что QIWI Банк нарушал требования законодательства и нормативных актов самого регулятора, а также проводил высокорисковые операции, в частности, переводил средства криптообменникам. Кроме того, действия организации по открытию QIWI-кошельков создавали «значительные риски для граждан», полагают в ЦБ.

Пользователи QIWI-кошельков лишились возможности проводить через них операции, также перестали работать платежные терминалы QIWI.

ЦБ заверил, что вкладчики QIWI Банка смогут вернуть доверенные ему средства в размере не более ₽1,4 млн на человека. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пообещало начать выплаты не позднее 6 марта, оценив общий их объем в ₽4,6 млрд.

Регулятор предупредил, что средства, размещенные в QIWI-кошельках, не будут компенсированы за счет средств АСВ. Их возврат будет происходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка, по предварительной оценке ЦБ, у того должно хватить средств для возврата денег с электронных кошельков.

Contact, принадлежащая группе QIWI, перестала работать в день отзыва лицензии у QIWI банка — 21 февраля. Платежная система использовалась для переводов денежных средств за границу, она была популярна среди российских релокантов.