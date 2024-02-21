Пополнение QIWI-кошельков стало недоступным
Пополнение QIWI-кошельков стало недоступно на фоне отзыва лицензии у QIWI банка (Киви Банка), убедился корреспондент РБК.
«Ошибка. Проверьте соединение или попробуйте еще раз», — говорится при попытке пополнить кошелек через мобильное приложение.
При попытке перевода со счета на счет также возникает ошибка. Вывод средств и снятие наличных были ограничены еще с июля 2023 года.
Банк России отозвал лицензию у Киви Банка (кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов) этим утром, что стало первым отзывом лицензии у российской кредитной организации за полтора года. ЦБ объяснил решение тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России.
«Его [Киви Банка] деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — говорилось в сообщении регулятора.
ЦБ также установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Вместе с этим регулятор отметил, что Киви Банк является участником системы страхования вкладов, соответственно, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб. АСВ пообещало начать выплаты вкладчикам Киви Банка до 6 марта.
Решение ЦБ прервало самую длинную паузу по отзывам лицензий у банков с 1991 года. Последний случай принудительного прекращения работы банка произошел 12 августа 2022 года, когда лицензии лишился Кросна-банк.
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