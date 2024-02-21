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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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АСВ назвало сроки начала выплат вкладчикам QIWI Банка

АСВ начнет выплаты вкладчикам QIWI Банка до 6 марта
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам QIWI Банка (Киви Банка) не позднее 6 марта, сообщила пресс-служба организации.

«Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года», — говорится в публикации. До этой даты АСВ опубликует информацию о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Период ликвидации банка составит не менее года, в течение этого периода могут подаваться заявки. По данным отчетности банка на 1 января 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 4,6 млрд руб.

Проценты по вкладам рассчитываются из условий каждого конкретного договора, вклады в иностранной валюте — по курсу, установленному ЦБ на день наступления страхового случая.

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