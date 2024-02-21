АСВ назвало сроки рассмотрения заявок от владельцев QIWI-кошельков

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение 30 рабочих дней рассмотрит заявления владельцев кошельков QIWI Банка, у которого Центробанк отозвал лицензию, сообщила РБК пресс-служба АСВ.

Несмотря на то что средства на QIWI-кошельках являются электронными денежными средствами и не подлежат страхованию, их владельцы могут подать заявление о компенсации. Вместе с заявлением необходимо приложить документы, которые подтверждают наличие денежных средств в банке.

«В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур», — сообщили в АСВ.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка. После этого у банка стали недоступны пополнения и переводы с QIWI-кошельков, а также перестала работать платежная система Contact, принадлежащая группе QIWI.

В ЦБ заявили, что банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регулятор отметил, что QIWI Банк участвует в системе страхования вкладов; соответственно, их суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб.