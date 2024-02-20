Сенатор Линдси Грэм оказался в российском реестре экстремистов

Линдси Грэм (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов американского сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма. Его имя появилось в реестре на сайте ведомства, внимание на это обратил ТАСС.

В перечне значится Грэм Линдси Олин, рожденный 9 июля 1955 года в городе Сентрал (на сайте ведомства написан как «Централь») штата Южная Каролина.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в список лиц и приостанавливают обслуживание их счетов.

В мае 2023 года МВД России объявило Грэма в розыск. Незадолго до этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против сенатора уголовное дело о «русофобских высказываниях».

Незадолго до этого Грэм встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. На кадрах, которые показала пресс-служба главы государства, Грэм говорит, что «русские умирают» и что США «еще никогда не тратили деньги так удачно».

Позже украинская сторона предоставила полную версию видеозаписи по запросу Reuters. Агентство писало, что запись была опубликована в сокращенном виде и что между словами о «смертях русских» и «удачной трате» американских денег есть монтажная склейка. Согласно полной версии видео, предоставленной Киевом, фраза о деньгах касалась в целом поддержки США, которую получает Украина.

Слова о гибели россиян Грэм произнес в другом контексте, после того как признался, что сопротивление Украины напоминает ему о временах, когда американцы «сражались до последнего человека, хотели или быть свободными, или умереть». Зеленский заметил, что США теперь свободны и того же добьется Украина, после чего Грэм произносит: «А русские умирают», отмечал Reuters.

После того как в интернете разошлась сокращенная версия записи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о Грэме, сказал, что «трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов». МИД России назвал публикацию Reuters о вырванных из контекста словах «нелепыми и позорными оправданиями».

Сам Грэм тогда заявлял, что рад «ярости» российских властей. Он также отметил, что воспринимает объявление себя в розыск как «знак почета».