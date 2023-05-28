Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма о смерти россиян

Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма об «инвестициях в смерть россиян»

Дмитрий Песков считает, что слова сенатора Линдси Грэма о «самой удачной» трате американских денег позорят США

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил высказывание сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян «самой удачной» тратой американских денег.

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал он телеграм-каналу Shot.

Заявление Грэма прозвучало на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Как сообщили в пресс-службе украинского президента, сенатор третий раз приехал в страну с начала полномасштабных военных действий в стране в феврале 2022 года. Зеленский поблагодарил Грэма за военную помощь Киеву.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Грэма, заявила, что «одна из их [США] инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», и напомнила о работе американских концернов в Германии в период нацистского режима.

Грэм и ранее делал резкие заявления в адрес России, в частности призывал к убийству президента Владимира Путина. Кремль в ответ обвинил сенатора в русофобии и призвал сохранять трезвость ума. В Белом доме подчеркивали, что не призывают к смене режима в России.

Российские власти осуждают военную помощь стран Запада Украине и считают, что это ведет к затягиванию боевых действий. Глава МИДа Сергей Лавров назвал «неприемлемой эскалацией» планы передать Киеву истребители F-16.