Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма о смерти россиян
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил высказывание сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян «самой удачной» тратой американских денег.
«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал он телеграм-каналу Shot.
Заявление Грэма прозвучало на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Как сообщили в пресс-службе украинского президента, сенатор третий раз приехал в страну с начала полномасштабных военных действий в стране в феврале 2022 года. Зеленский поблагодарил Грэма за военную помощь Киеву.
Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Грэма, заявила, что «одна из их [США] инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», и напомнила о работе американских концернов в Германии в период нацистского режима.
Грэм и ранее делал резкие заявления в адрес России, в частности призывал к убийству президента Владимира Путина. Кремль в ответ обвинил сенатора в русофобии и призвал сохранять трезвость ума. В Белом доме подчеркивали, что не призывают к смене режима в России.
Российские власти осуждают военную помощь стран Запада Украине и считают, что это ведет к затягиванию боевых действий. Глава МИДа Сергей Лавров назвал «неприемлемой эскалацией» планы передать Киеву истребители F-16.