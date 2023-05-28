Бастрыкин поручил возбудить дело после слов сенатора США о смерти россиян

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о «русофобских высказываниях» американского сенатора Линдси Грэма, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи он заявил, что «русские умирают» и что США «еще никогда не тратили деньги так удачно»

«Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — заявили в Следственном комитете.

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