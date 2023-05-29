Слова сенатора США о «смерти русских» оказались вырванными из контекста

Киев сперва опубликовал перемонтированное видео встречи, в котором фразы о «смертях русских» и «инвестициях США» стояли одна за другой. Но их произнесли в разном контексте. После критики Москвы сенатор обвинил ее в пропаганде

Линдси Грэхэм (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о «лучшей инвестиции» США в «смерти русских» была вырвана из контекста, фразы были произнесены в разных частях встречи конгрессмена с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет Reuters.

Киев сначала опубликовал сокращенную версию разговора политиков, на котором сенатор говорит фразу «Русские умирают», после чего следует монтажная склейка и он произносит: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Киев по запросу агентства предоставил полную версию видеозаписи. Сенатор в ходе диалога признается, что сопротивление Украины напоминает ему о героических страницах истории США. «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть». — добавил он. Зеленский в ответ говорит, что теперь американцы свободны, свободными будут и украинцы. Сенатор затем отвечает: «А русские умирают», после чего следует реплика президента Украины: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории».

Фразы об «удачных инвестициях США» в этой части разговора и по этой теме нет.

«Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — заявил Грэм агентству. «Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией», — сказал сенатор.

В ответ на критику зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева сенатор предложил: «Если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть на Украине, уходите. Остановите вторжение. Остановите военные преступления».

Сокращенная версия видеозаписи, вводившая в заблуждение из-за монтажной склейки, была опубликована накануне. Ее содержание вызвало критику российской стороны. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — отреагировали в Кремле.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», и напомнила о работе американских концернов в Германии в период нацистского режима. «В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев.

Следственный комитет завел уголовное дело.