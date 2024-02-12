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Политика ,  
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Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов пресс-секретаря Meta

Энди Стоун
Энди Стоун (Фото: Linkedin)

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) Энди Стоуна, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Фамилия указана в списке под № 11 023.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в список лиц и приостанавливают обслуживание их счетов. В розыск по уголовной статье МВД объявило Стоуна в ноябре 2023 года.

В марте 2022-го Следственный комитет завел дело против корпорации Meta в связи с призывами «к убийствам и насилию» в отношении граждан России.

Тогда пользователям соцсетей Meta в ряде стран, включая Украину, Грузию, Польшу и Прибалтику, временно разрешили публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, а также к руководителям России и Белоруссии.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

СК сообщил, что даст правовую оценку решениям сотрудников, в том числе пресс-секретаря Meta. Ведомство завело дело по ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). Обвиняемым по ним грозит до пяти и 15 лет лишения свободы соответственно.

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Теги
Росфинмониторинг экстремисты террористы
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