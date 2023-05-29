МИД назвал оправданиями данные о вырванных из контекста словах Грэма

МИД назвал нелепой попыткой оправдаться статью Reuters, из которой следует, что слова сенатора США Линдси Грэма об удачной трате денег США и смерти русских были вырвана из контекста. Оправдать эти слова ничем нельзя, считает МИД

Линдси Грэма (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Публикация агентства Reuters, где говорится, что слова американского сенатора Линдси Грэма о смерти русских были вырваны из контекста, — не более чем нелепые и позорные оправдания, считает российский МИД. Об этом говорится в публикации ведомства.

«Оказывается», сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее. Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств, что называется, «включат дурака», — говорится в заявлении ведомства.

Эта попытка обречена на провал, считают в ведомстве. «Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно», — говорится в заявлении. Кроме того, такие публикации наносят удар по репутации Reuters, подчеркивает МИД.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила Грэму лично записать заявление по этому поводу. По ее словам, сейчас СМИ пытаются убедить Москву в том, что заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста. «Если сам сенатор Грэм, который был свидетелем этих драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста, и он так не думает, у него есть для этого все возможности — сделать заявление», — предложила Захарова. По ее словам, только личное заявление сенатора прояснит, было ли видео «постановской киевского режима».

Видеозапись со встречи президента Украины Владимира Заленского и сенатора Линдси Грэма, которая состоялась 26 мая, была опубликована пресс-службой Зеленского. На кадрах, которые опубликовал офис президента Украины, Зеленский благодарит США за военную поддержку и помощь. Затем на видео показан Грэм, произносящий «русские умирают». После этого ракурс на видео меняется и сенатор говорит: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Видеозапись вызвала резкую критику со стороны Москвы. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Грэма, вспомнила о холокосте и работе американских корпораций, таких как Ford, General Motors, Coca Cola и Standard Oil и других — в нацистской Германии. По ее словам, направляя миллиарды долларов на военную помощь Украине, американцам следует помнить, «чем закончилась предыдущая авантюра».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Грэму не следовало делать заявлений, как в США «регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов». В качестве подтверждения своих слов он привел смерть сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Роберта Кеннеди смертельно ранили в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, где он проводил встречу в ходе предвыборной президентской кампании в июне 1968 года.

Следственный комитет возбудил в отношении Грэма уголовное дело по поводу «русофобских высказываний» (статья в поручении главы СК Александр Бастрыкина не уточнялась), МВД объявило американского сенатора в международный розыск.

Спустя три дня, 29 мая, агентство Reuters сообщило, что запись со встречи Зеленского и Грэма была опубликована в сокращенном виде, и между словами о «смертях русских» и «удачной трате» американских денег есть монтажная склейка. Согласно полной версии видеозаписи, которую агентству предоставил Киев, фраза о деньгах касалась в целом поддержки США, которую получает Украина.

Грэм во время разговора с Зеленским заявил, что сопротивление Украины напоминает ему о героических страницах истории США, сообщало агентство. «Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть», — добавил он. Зеленский в ответ говорит, что теперь американцы свободны, свободными будут и украинцы. Сенатор затем отвечает: «А русские умирают», после чего следует реплика президента Украины: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории». Согласно публикации агентства, фразы об «удачных инвестициях США» в этой части разговора и по этой теме нет. Саму видеозапись полной версии разговора Грэма и Зеленского Reuters не публиковал.



«Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает», — заявил Грэм агентству, комментируя слова Медведева. «Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией», — сказал сенатор. По его словам, чтобы остановить гибель русских военных на Украине, России нужно отступить.