Сенатор Грэм заявил, что рад «ярости» из-за слов о «смерти россиян»

МВД объявило сенатора в розыск после его слов о «смерти россиян». Грэм счел это «знаком почета» и пообещал продолжить поддерживать Украину

Линдси Грэм (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Американский сенатор-республиканец Линди Грэм сообщил, что рад «ярости» российских властей из-за его «приверженности Украине». Об этом он написал у себя в Twitter. Москва ранее осудила слова сенатора о «смерти россиян».

«Я буду продолжать поддерживать свободу Украины до тех пор, пока каждый российский солдат не уйдет с украинской территории», — написал он.

Сенатор также сообщил, что воспринимает как «знак почета» тот факт, что МВД России объявило его в розыск.

Грэм 26 мая прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба последнего опубликовала видео их встречи. На записи украинский лидер благодарит США за военную помощь, а сенатор позднее говорит фразу «русские умирают». После этого ракурс на ролике меняется, и следует другая цитата Грэма: «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

В Кремле назвали позорным для США иметь таких сенаторов, как Грэм. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Грэму «есть с чем сравнивать», поскольку «одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту», отметив, что американские компании продолжали работать в нацистской Германии. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал сенатора «старым дураком».

29 мая Reuters сообщил, что видео с Грэмом было отредактировано и фраза о деньгах была в другой части разговора. В подтверждение этого агентство опубликовало полученную от Киева запись. В ходе диалога Зеленский говорит, что теперь американцы свободны, свободными будут и украинцы. «А россияне умирают», — отвечает на эту реплику сенатор.

Фразу про то, что США никогда так удачно не тратили деньги, Грэм говорит после почти минуты, в течение которой Зеленский выражает благодарность американским властям за военную помощь Украине.

МИД России назвал публикацию Reuters «нелепыми и позорными оправданиями». «Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств, что называется, включат дурака», — отмечалось в заявлении ведомства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о «русофобских высказываниях» Грэма, а МВД объявило американского сенатора в розыск, не уточнив, по какой статье.