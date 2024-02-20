В Швеции заявили, что Россия показала устойчивость в конфликте на Украине

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Россия продемонстрировала «определенную устойчивость» за время конфликта на Украине и доказала, что может восстанавливать свои силы. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Euractiv.

«В тактическом и оперативном плане, она [Россия] действительно продемонстрировала определенную степень устойчивости: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу», — сказал министр.

«Мы видим, как Россия переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы. В то же время ЕС и США колеблются по вопросу долгосрочной военной поддержки», — добавил глава оборонного ведомства.

Война с участием Швеции, по мнению Йонсона, «не является неизбежной», хотя обстановка в сфере безопасности значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев.

В конце октября 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался о выполнении плана по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации. Тогда же министр отметил, что военкоматы продолжат набор на службу добровольцев и будут отбирать кандидатов на заключение контракта.

В декабре 2023 года Минобороны впервые с начала военной операции назвало число служащих в вооруженных силах по контракту — более 640 тыс. человек. В конце января 2024-го президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне боевых действий находятся более 600 тыс. военнослужащих. Шойгу говорил, что планируется «довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований» до 745 тыс.

В российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) за последние полтора года было создано более 520 тыс. новых рабочих мест, сообщил Путин в начале февраля. В июне 2023 года он говорил, что производство вооружений по наиболее востребованным направлениям увеличили в десять раз.

В украинском Минобороны признали неспособность страны конкурировать с Россией по ресурсам, мощности оборонной промышленности и кадрам.