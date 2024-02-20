На Украине заявили о неспособности конкурировать с российским ОПК
Украина не может конкурировать с Россией по ресурсам, мощности оборонной промышленности и кадрам. Такое мнение высказал заместитель украинского министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Die Welt.
«Украина не может конкурировать с Российской Федерацией в плане ресурсов, экономики, персонала, возможностей оружейной промышленности и масштабов производства оружия», — сказал Гаврилюк.
По его словам, Россия «десятилетиями накапливала оружие». «Мы не можем идти в ногу с Россией с точки зрения количества снарядов, танков и солдат», — сказал Гаврилюк.
Он добавил, что Украина может «получить преимущество на поле боя с помощью высокотехнологичного оружия». Генерал отметил, что многие образцы ракетного вооружения иностранного производства, в частности, пусковые установки и артиллерийские системы, которые поставили ВСУ, уже доказали свою эффективность. Однако Украине нужно более современное оружие, подчеркнул он.
Гаврилюк заявил, что ВСУ недостаточно оружия, чтобы изменить ход военных действий. По его словам, Украине особенно необходимы беспилотники, боеприпасы и ракеты, например, дальнобойные ATACMS и Storm Shadow.
Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит