На Украине заявили о неспособности конкурировать с российской промышленностью

На Украине заявили о неспособности конкурировать с российским ОПК

Украина не может конкурировать с Россией по ресурсам, мощности оборонной промышленности и кадрам. Такое мнение высказал заместитель украинского министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Die Welt.

«Украина не может конкурировать с Российской Федерацией в плане ресурсов, экономики, персонала, возможностей оружейной промышленности и масштабов производства оружия», — сказал Гаврилюк.

По его словам, Россия «десятилетиями накапливала оружие». «Мы не можем идти в ногу с Россией с точки зрения количества снарядов, танков и солдат», — сказал Гаврилюк.

Он добавил, что Украина может «получить преимущество на поле боя с помощью высокотехнологичного оружия». Генерал отметил, что многие образцы ракетного вооружения иностранного производства, в частности, пусковые установки и артиллерийские системы, которые поставили ВСУ, уже доказали свою эффективность. Однако Украине нужно более современное оружие, подчеркнул он.

Гаврилюк заявил, что ВСУ недостаточно оружия, чтобы изменить ход военных действий. По его словам, Украине особенно необходимы беспилотники, боеприпасы и ракеты, например, дальнобойные ATACMS и Storm Shadow.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.