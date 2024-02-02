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Военная операция на Украине ,  
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Путин сообщил о 520 тыс. новых рабочих местах в оборонке России

Путин: за 1,5 года в оборонке России было создано более 520 тыс. рабочих мест
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

За последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России было создано более 520 тыс. новых рабочих мест, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест — более полумиллиона рабочих мест», — сказал президент, его слова передает ТАСС.

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После начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство военной продукции. В июне 2023 года Путин говорил, что производство вооружений в России увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в десять раз.

Заместитель председателя Совета безопасности России, зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев летом отмечал, что российским предприятиям ОПК иногда не хватает кадров, чтобы выполнять полученные оборонные заказы.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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