Путин сообщил о 520 тыс. новых рабочих местах в оборонке России
За последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России было создано более 520 тыс. новых рабочих мест, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.
«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест — более полумиллиона рабочих мест», — сказал президент, его слова передает ТАСС.
После начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство военной продукции. В июне 2023 года Путин говорил, что производство вооружений в России увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным направлениям — в десять раз.
Заместитель председателя Совета безопасности России, зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев летом отмечал, что российским предприятиям ОПК иногда не хватает кадров, чтобы выполнять полученные оборонные заказы.
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