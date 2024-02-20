В госбанке Турции назвали условия для открытия счетов россиянам

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Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам России при условии наличия у них вида на жительство и права работать в стране, сообщили «РИА Новости» в филиале госбанка Ziraat в Анкаре.

В середине февраля два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках, рассказали РБК, что Denizbank — один из крупнейших банков Турции — массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в стране. О рассылке писем также сообщили российские клиенты банка в тематических чатах.

В письме банка, с которым ознакомился РБК, содержалось требование к клиентам в срочном порядке предоставить ему вид на жительство и документ, подтверждающий прописку в Турции.

Denizbank объяснил новые требования внутренними процедурами, подчеркнув, что они не связаны с санкциями США. В банке также отметили, что не получали уведомлений о запрете на открытие россиянам счетов.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, рассказали «Ведомостям», что с 1 января 2024 года некоторые банки республики стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, желающим завести банковские карты.

Посол России в Турции Алексей Ерхов также признал, что существует проблема с банковскими переводами между странами. Помимо закрытия счетов отдельным компаниям турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения с российскими и приостанавливать обработку платежей без формального закрытия договора.

Наличие сложностей с международными расчетами признал и ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что власти обсуждают эту проблему с бизнесом и работают над ее решением.