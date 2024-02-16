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Военная операция на Украине ,  
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе по Белгороду

Минздрав: состояние раненых при ударе по Белгороду врачи оценили как стабильное
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Часть пострадавших в результате удара по Белгороду — 14 человек — все еще находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Об этом заявил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«14 пострадавших при обстреле <...> в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно, еще пять получают лечение амбулаторно», — сказал он.

Белгород попал под обстрел днем 15 февраля. Минобороны России заявило, что украинские военные нанесли удар по городу из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, средства ПВО уничтожили 14 снарядов.

Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж
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По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадали 19 человек. Четырех человек, в том числе двоих детей, отправили на лечение в Москву. Восемь пострадавших находятся в больнице Белгорода в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации.

Погибли семь человек. Среди них — студент из Сирии, который учился в Белгородском государственном институте искусств и культуры, а также годовалая девочка. В результате обстрела повреждены 128 квартир в десяти многоквартирных домах, 15 частных домовладений, 34 автомобиля, четыре магазина и одно промышленное предприятие.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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