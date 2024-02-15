Минздрав: четверых раненых при обстреле Белгорода доставят на лечение в Москву

Четверых раненых при обстреле Белгорода доставят на лечение в Москву

Фото: Reuters

Четверых пострадавших при обстреле Белгорода направят на лечение в Москву, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Четверо пострадавших при обстреле <...>, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву в федеральные медицинские организации Минздрава России», — сказал он.

По словам Кузнецова, в результате удара пострадали 20 человек, в том числе четверо детей, 16 человек госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал, что шестеро пострадавших получили осколочные ранения разных частей тела, их состояние оценивается как тяжелое. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести. Один пострадавший умер в операционной.

Всего, по словам Гладкова, погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка. В городе повреждены несколько частных и многоэтажных домов, автомобили, магазин, торговый центр и промышленное предприятие.

По данным Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, 14 снарядов уничтожила система ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по Белгороду «очередным актом терроризма» и объявила, что Россия вынесет обстрел на обсуждение Совета Безопасности ООН. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел.