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Военная операция на Украине ,  
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Россия вынесет удар по Белгороду на обсуждение Совбеза ООН

Захарова: Россия вынесет на рассмотрение Совбеза ООН удар по Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия вынесет удар по Белгороду на обсуждение Совбеза ООН
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Россия вынесет на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН, удар украинских военных по Белгороду. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала удар по Белгороду «очередным актом терроризма со стороны киевского режима». Захарова отметила, что в результате атаки погибли мирные жители, в том числе один ребенок, многие пострадали.

Минобороны ранее отчиталось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара ВСУ погибли пять человек, включая ребенка. Ранения получили 18 человек.

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Во время обстрела были повреждены пять многоквартирных и семь частных домов, несколько автомобилей, магазин и промышленное предприятие. Кроме того, были повреждены два частных дома и одна машина в селе Шагаровка в Белгородском районе, сообщил Гладков.

Один из ударов по Белгороду пришелся на торговый центр, пишут «Новости Белгорода». По данным телеграм-каналов «112» и «Осторожно, новости», еще один снаряд упал на стадионе.

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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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