Россия вынесет удар по Белгороду на обсуждение Совбеза ООН

Video

Россия вынесет на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН, удар украинских военных по Белгороду. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала удар по Белгороду «очередным актом терроризма со стороны киевского режима». Захарова отметила, что в результате атаки погибли мирные жители, в том числе один ребенок, многие пострадали.

Минобороны ранее отчиталось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара ВСУ погибли пять человек, включая ребенка. Ранения получили 18 человек.

Во время обстрела были повреждены пять многоквартирных и семь частных домов, несколько автомобилей, магазин и промышленное предприятие. Кроме того, были повреждены два частных дома и одна машина в селе Шагаровка в Белгородском районе, сообщил Гладков.

Один из ударов по Белгороду пришелся на торговый центр, пишут «Новости Белгорода». По данным телеграм-каналов «112» и «Осторожно, новости», еще один снаряд упал на стадионе.