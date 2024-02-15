Москалькова обратилась в международные органы после удара по Белгороду

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить удар украинских военных по Белгороду. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций», — написала омбудсмен. Она выразила соболезнования близким погибших в результате обстрела.

По данным Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ведомство сообщило, что попытка атаки была пресечена: средства ПВО перехватили 14 снарядов.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара пострадали 18 человек, позже один из них умер в больнице в операционной. Всего погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка. Состояние шести пострадавших, которые получили осколочные ранения, оценивается как тяжелое.

В городе повреждены семь частных домовладений, в пяти многоквартирных домах выбило окна, также повреждены пять машин, магазин, торговый центр и промышленное предприятие. Один снаряд упал на стадион.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по Белгороду «очередным актом терроризма». Она сообщила, что Россия вынесет обстрел на обсуждение Совета Безопасности ООН.