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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ударе по Белгороду

Гладков: состояние 6 пострадавших при ударе по Белгороду оценили как тяжелое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

После удара по Белгороду в больнице находятся 17 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Шесть человек получили осколочные ранения разных частей тела, их состояние оценивается как тяжелое. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести. Семилетний мальчик и 15-летний подросток получили контузию и ушиб плеча, после оказанной медицинской помощи их отпустили домой.

Один пострадавший мужчина умер в операционной. «Врачи боролись за его жизнь до последнего», — подчеркнул Гладков. Всего погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка.

Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж
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По данным Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ведомство сообщило, что попытка атаки была пресечена: средства ПВО перехватили 14 снарядов.

В городе повреждены семь частных домовладений, в пяти многоквартирных домах выбило окна, также повреждены пять машин, магазин, торговый центр и промышленное предприятие. Один снаряд упал на спортивном поле школы.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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