Гладков: состояние 6 пострадавших при ударе по Белгороду оценили как тяжелое

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ударе по Белгороду

Фото: Reuters

После удара по Белгороду в больнице находятся 17 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Шесть человек получили осколочные ранения разных частей тела, их состояние оценивается как тяжелое. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести. Семилетний мальчик и 15-летний подросток получили контузию и ушиб плеча, после оказанной медицинской помощи их отпустили домой.

Один пострадавший мужчина умер в операционной. «Врачи боролись за его жизнь до последнего», — подчеркнул Гладков. Всего погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка.

По данным Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ведомство сообщило, что попытка атаки была пресечена: средства ПВО перехватили 14 снарядов.

В городе повреждены семь частных домовладений, в пяти многоквартирных домах выбило окна, также повреждены пять машин, магазин, торговый центр и промышленное предприятие. Один снаряд упал на спортивном поле школы.