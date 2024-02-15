Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ударе по Белгороду
После удара по Белгороду в больнице находятся 17 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Шесть человек получили осколочные ранения разных частей тела, их состояние оценивается как тяжелое. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести. Семилетний мальчик и 15-летний подросток получили контузию и ушиб плеча, после оказанной медицинской помощи их отпустили домой.
Один пострадавший мужчина умер в операционной. «Врачи боролись за его жизнь до последнего», — подчеркнул Гладков. Всего погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка.
По данным Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Ведомство сообщило, что попытка атаки была пресечена: средства ПВО перехватили 14 снарядов.
В городе повреждены семь частных домовладений, в пяти многоквартирных домах выбило окна, также повреждены пять машин, магазин, торговый центр и промышленное предприятие. Один снаряд упал на спортивном поле школы.
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