Ракетный удар по центру Белгорода. Что известно
Чуть позже полудня 15 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительной информации, погибли пять человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще 18 человек ранены, в том числе пять детей.
Что известно об ударе по Белгороду
- По информации Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Ведомство сообщило, что попытка атаки была пресечена: средства ПВО перехватили 14 снарядов над Белгородской областью.
- В результате атаки в Белгороде поврежден торговый центр на улице Плеханова, в котором находится продуктовый магазин «Магнит». В здании выбило стекла, поврежден фасад, а также припаркованные рядом машины. Другой снаряд упал на стадионе
- Гладков вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым приехали к пострадавшему ТЦ. Как сообщил губернатор, в городе повреждены семь частных домовладений, в пяти многоквартирных домах выбило окна, также пострадали около пяти машин. «Поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — написал он в телеграм-канале.
- Также повреждения получили два частных домовладения и один автомобиль в селе Шагаровка в Белгородском районе.
Как отреагировали власти
- Первым новый обстрел центра Белгорода прокомментировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он сообщил, что снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. «Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», — написал он. Старовойт выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.
- Представитель МИД России Мария Захарова назвал обстрел Белгорода «очередным актом терроризма со стороны киевского режима». Россия вынесет случившееся «на рассмотрение профильных международных организаций», в том числе Совета Безопасности ООН, написала она в телеграм-канале.
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