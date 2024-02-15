Ракетный удар по центру Белгорода. Что известно

Белгород подвергся ракетной атаке, ПВО сбила 14 снарядов. Есть погибшие и пострадавшие. МИД назвал атаку актом терроризма и заявил, что вынесет случившееся на рассмотрение Совбеза ООН. Что известно об обстреле — в материале РБК

Чуть позже полудня 15 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительной информации, погибли пять человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще 18 человек ранены, в том числе пять детей.

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Что известно об ударе по Белгороду

По информации Минобороны России, украинские военные обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Ведомство сообщило, что попытка атаки была пресечена: средства ПВО перехватили 14 снарядов над Белгородской областью.

В результате атаки в Белгороде поврежден торговый центр на улице Плеханова, в котором находится продуктовый магазин «Магнит». В здании выбило стекла, поврежден фасад, а также припаркованные рядом машины. Другой снаряд упал на стадионе

Гладков вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым приехали к пострадавшему ТЦ. Как сообщил губернатор, в городе повреждены семь частных домовладений, в пяти многоквартирных домах выбило окна, также пострадали около пяти машин. «Поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — написал он в телеграм-канале.

Также повреждения получили два частных домовладения и один автомобиль в селе Шагаровка в Белгородском районе.

Как отреагировали власти