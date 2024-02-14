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Политика ,  
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Посол заявил о просьбе Канады о дополнительном времени по делу Хунки

Посол Степанов: Канада попросила дополнительное время для ответа по Хунке

Представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили «дополнительное время» на подготовку ответа по делу 98-летнего бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом заявил «РИА Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«МИД Канады в ходе встречи с советником-посланником посольства попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с «делом Гуньки», — сказал он.

Степанов 10 февраля сообщил, что посольство России передало властям Канады запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Хунки. Россия также направляла в Оттаву запрос о его экстрадиции в декабре 2023 года. Хунка обвиняется в России по ст. 357 УК (геноцид; действия, направленные на полное уничтожение этнической группы путем убийства ее членов или причинения тяжкого вреда здоровью).

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Источник «РИА Новости» в российском МИДе 13 февраля заявил, что Канада отказалась выдать России Хунку. По словам собеседника агентства, это был формальный отказ, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

В сентябре 2023 года Хунка появился на заседании канадского парламента во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Хунку представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

Приглашение Хунки в парламент осудили еврейские организации в Канаде, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия. В канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке. Извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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